Lesung in Mönchengladbach Literarischer Sommer mit „Tiefpunkt“ in Gluthitze

Die reale Gluthitze des Tages entlud sich noch vor Beginn der Lesung in der Stadtteilbibliothek in einem Gewitter mit Blitz und Donner. Ob die aufgeladene Atmosphäre der drückenden Temperaturen in Amarylis de Gryse‘ Roman „Der berühmte Tiefpunkt /Varkensribben“ eine natürliche Entsprechung findet, erfuhr das Publikum nicht. Doch es gewann viele Einblicke in das Buch der flämischen Autorin.