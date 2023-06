Lesung in Mönchengladbach Schüren erweckt Zimmermann von Dalen zum Leben

90 Minuten lang hatte er das Publikum mit der halb historischen, halb erfundenen Geschichte um die Geschehnisse rund um den Neubau des Kirchturms der Kirche in Rheindahlen sowie der in Wegberg-Beeck im Jahr 1667 gefesselt und fand noch die Energie, Fragen zu beantworten. „Der Kern der Geschichte, der Konflikt zwischen Meister und Geselle, ist wahr“, erklärte Schüren. Oberpfarrer Pauen habe vor etwa 100 Jahren das Schauspiel geschrieben und eine Vielzahl von historischen Bezügen und Namen der Menschen aus den Honschaften einfließen lassen. Nur die Schriefersmühle hat er – dichterische Freiheit in Anspruch nehmend – einfach ein paar Jahre früher entstehen lassen. Die Geschichte des Zimmermanns von Dalen, der sich von seinem Gesellen so reizen lässt, dass er diesen tötet und zum Tode verurteilt wird, wurde von Generation zu Generation mündlich überliefert, bis Oberpfarrer Pauen sie zum Schauspiel umschrieb. Bernd Schüren verfasste auf der Grundlage von Pauens Buch eine szenische Lesung, die er unter der Regie von Bert Stevens aufführt.