Live-Musik in Mönchengladbach Leo Karter gibt Hutkonzert im voll besetzten Plattenladen

Wenn zwei erfolgreiche Projekte gemeinsame Sache machen, kann nur etwas Gutes herauskommen. Und so war der Vinyl-Plattenladen „For The Record Store“ am Freitagabend brechend voll, als ein Teil der Ladenfläche für Live-Musik reserviert war. „Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Musik und Menschen im Plattenladen“, hieß das Motto des Abends, zu dem die „Wohnzimmerkonzerte“ und der „For The Record Store“ eingeladen hatten. Ab 18.30 Uhr gab es fast eine Stunde Live-Sound.