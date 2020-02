Kultur in Mönchengladbach : Leinenweber-Saga mit dramatischem Finale

Autorin Magdlen Gerhards. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Gladbacherin Magdlen Gerhards hat den fünften Band über die Familie Sanders geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Wenn auch der Buchtitel in ein Fragezeichen mündet, zieht Magdlen Gerhards mit dem fünften Band über die Leinenweberfamilie Sanders einen klaren Schlussstrich. „Das Ende, der Aufschwung und dann …?“ ist der abschließende Band der Saga überschrieben. Er ist in den Kriegsjahren ab 1941 bis zum wirtschaftlichen Aufschwung in den 1950er Jahren angesiedelt. Eine Fortsetzung sei ausgeschlossen, so die Autorin. „Ich habe bewusst ein Ende geschrieben, wo es kein Zurück mehr gibt. Ich konnte leider Gottes zweimal über einen Krieg schreiben. Ich habe gezeigt, wie die Frauen in den Kriegsjahren die Firma führten und dann doch wieder von den zurückgekehrten, traumatisierten Männern an den Herd zurückgedrängt wurden. Schließlich habe ich geschrieben, wie die Wirtschaft wieder ans Laufen kam“, kommentiert sie die historischen Bezüge. Die gesellschaftspolitische Anbindung der Saga spiegelt auch ein Stück Textilgeschichte im Rheinland, zeichnet Veränderungen nach, wie die Umstellung von Hand- auf Dampfwebstühle und später auf Elektrowebstühle.

Eigentlich hatte Gerhards nur einen Roman schreiben wollen, doch der hätte nicht alles zu fassen vermocht, was ihr „im Kopf umging“, sagt sie gut sechs Jahre nach Veröffentlichung des ersten Bandes „Ein Haus mit vielen Türen“. Ein gutes Jahr habe sie pro Band geschrieben, einzig eine Auftragsarbeit habe den regelmäßigen Turnus unterbrochen, rechnet die 1952 in Mönchengladbach geborene Autorin nach. Ihre Kindheit verbrachte sie in Waldniel, und dort ruht die Keimzelle zur Saga. Vorbild für die Leinenweberei der Sanders war das Unternehmen, das Gerhards’ Ur-Urgroßvater Reiner Waters in Waldniel gründete. „Ich hatte erst geplant, den Roman ,Die Frauen der Waters’ zu nennen. Ich bin eine geborene Waters. Es kam aber anders. Die Figuren sind fiktiv. Ich wollte mich nicht mit angeblich falschen Angaben zu realen Personen in die Nesseln setzen“, verrät sie.

Info Magdlen Gerhards: 1952 in Mönchengladbach geboren. Bis zur Geburt des ersten von drei Kindern arbeitete sie beruflich mit Kindern. Bücher: Mehrere Kinderbücher, ein historisches Buch über Mönchengladbach und mehrere Romane. Romanfolge: „Ein Haus mit vielen Türen“, „Die Last des Erbes“, „Das Ende der ersten Blütezeit“, „Aufbruch in eine hoffnungsvollere Zukunft“, „Das Ende, der Aufschwung und dann …? Bestellnummer Band 5: ISBN 978-3-948397-00-5.

Doch treu geblieben ist die Autorin ihrem Vorhaben, die Frauen in den Vordergrund zu stellen. In zwei Jahrgängen des Heimatbuchs des Kreises Viersen fand sie Aufsätze zur Geschichte des 1825 gegründeten Waldnieler Unternehmens. Das endete im Konkurs. Die Geschicke der Sander’schen Leinenweberei sollen an dieser Stelle nicht verraten werden. Doch so viel: Die Leser werden mehr über die vertrauten Protagonisten erfahren. Johannes kehrt nach dem Krieg zurück und wagt einen Neubeginn mit einer eigenen Firma. Rudolf wird Ende der 1940er Jahre aus russischer Gefangenschaft entlassen. Das lesbische Paar übersteht den Krieg und trifft in der Nachkriegszeit auf Schwierigkeiten wegen der gleichgeschlechtlichen Liebe. Als die ältere Generation verstorben ist, wird ein Geschäftsführer eingestellt, dessen Handeln dramatische Konsequenzen für die Leinweberei hat.

Die Leinenweber Reiner Waters ist die Keimzelle der Saga um Familie Sanders. Foto: Magdlen Gerhards