Projekt in Mönchengladbach : Spurensuche im Quartier Abteiberg

Gladbach Das Projekt „Audiovisuelles Landscaping“ will den Stadtteil um den Abteiberg hör- und sichtbar machen. Projektleiter ist das Arbeitslosenzentrum. Im Haus an der Lüpertzender Straße wird das Ergebnis im Sommer präsentiert.

Der argentinische Fotograf Fabio Borquez und der Klangkünstler Kai Welf Hoyme aus Mönchengladbach haben sich auf Spurensuche begeben, um sich künstlerisch mit dem Quartier und den dort beheimateten Menschen, Räumen und Orten auseinanderzusetzen. Ihre unterschiedlichen Sichtweisen sollen sich verbinden in einem audiovisuellen Landscaping. Das noch offene Ergebnis wird im August/ September im Arbeitslosenzentrum (ALZ) an der Lüpertzender Straße gezeigt.

Kai Welf Hoyme will den Klängen und Geräuschen des Ortes nachspüren. Das werden sicherlich Umgebungsgeräusche sein, vermutlich auch Stimmen, eventuell der Orgelklang im Münster. „Ich halte mein Ohr an das Quartier“, sagt der Klangkünstler, der das Geräusch- und Klangszenarium in collagenartiger Form künstlerisch verfremden und weiterführen will. Er denkt unter anderem an einen „Chor“ von Schülern und Anwohnern. Der Park könnte als Ort der Ruhe auf die Komposition einwirken.