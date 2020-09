Polizei sucht Zeugen : Ladendieb stiehlt Pistazien für 780 Euro

Mönchengladbach Der Täter räumte den kompletten Regalinhalt an Packungen mit der grünen Steinfrucht in seinen Rucksack und seine Einkaufstasche. Es war nicht sein erster Pistazien-Diebstahl im großen Stil.

In einem Supermarkt an der Odenkirchener Straße in Mönchengladbach hat ein Ladendieb ungewöhnliche Beute gemacht: Pistazien im Wert von schätzungsweise 780 Euro. Als die Polizei die Anzeige aufnahm, gab der Filialleiter des Supermarktes an, dass der Ladendieb dort immer wieder Pistazien klauen würde. Er habe deshalb bereits ein Hausverbot ausgesprochen.