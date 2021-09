Mönchengladbacher Stadtgeschichte : Das „Kupferne Buch“ ist zurück in Rheydt

Mönchengladbach Das Museum Schloss Rheydt hat das schwere Zeugnis der Stadtgeschichte erworben und ausgewertet. Wieso diese Recherche so besonders ist – und noch weitergeht.

Der Glücksfall eins: Dass es überhaupt noch und wieder da ist, dieses metallene Schriftstück, das so gerade eben vor der Machtergreifung der Nazis im Grenzlandstadion in einem Gewölbe unter einem großen, expressionistischen Denkmal zur Ansicht aufgeschlagen lag. Während der darüber 15 Meter in den Himmel ragende Erzengel Michael 1940 kurzerhand eingeschmolzen wurde, blieb das Buch verschwunden, tauchte in den 1980er-Jahren angeblich auf einem Schrottlaster in Mönchengladbach wieder auf, bevor es in einer Garage landete und vor ein paar Jahren in einem Kleinanzeigenportal das Interesse des Hobby-Gefallenenforschers Frank Fuge aus Merbeck erweckte. Über Berichte auch in dieser Zeitung fand das stadtgeschichtliche Zeitzeugnis nun zum Museum Schloss Rheydt.