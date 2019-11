Man aus Neuss bei „Bares für Rares“ : Mit Virnichs Kunstwerk bei ZDF-Show abgesahnt

Stephan Weiler (l.) an der Seite von Horst Lichter. Der „Bares für Rares“-Moderator hatte jahrelang ein Restaurant in Rommerskirchen – „Lichter‘s Oldiethek“. Foto: Weiler/Stephan Weiler

Gladbach/Neuss Ein Kreuzstein des Gladbacher Künstlers Thomas Virnich ist bei „Bares für Rares“ verkauft worden. Der Neusser Stephan Weiler hatte ihn angeboten – und hat dafür eine ordentliche Summe kassiert.

Diese Plastik bot der in Neuss geborene, mittlerweile jedoch in Kassel lebende Stephan Weiler (52) jetzt in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ an. Am Mittwochnachmittag flimmerte die Episode mit Weiler über die Bildschirme der Nation.