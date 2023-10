Künstler stellen aus in Mönchengladbach Spektrum 88 feiert 35-jähriges Bestehen mit großer Ausstellung

88 Bänder in ebenso vielen Farben fügen sich mit daran befestigten Arbeiten von 19 Künstlerinnen und Künstlern zum Gilde-Baum des Kunstvereins Spektrum 88. Mit der Installation in der Stadtsparkasse am Bismarckplatz ist die Einheit in der Vielfalt der Spektrum-Künstler auf fröhliche Weise auf den Punkt gebracht.