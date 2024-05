Kunst und Musik im Museum Abteiberg „Darf ich quatschen, darf ich klatschen“

Rund zwei Jahre lang hat Ari Benjamin Meyers das Projekt vorbereitet. Entstanden ist die „Kunsthalle for Music“, die sich seit der ersten Aufführung in Rotterdam 2018 etabliert hat und seitdem „auf eine nomadische Reise geht“, sagt Meyers. Das Projekt, Akt II dieser Reihe, wird am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr im Museum Abteiberg eröffnet.