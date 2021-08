Mönchengladbach Kunst und Kultur : Kunstbunker zeigt Plischkis Punkt-Bilder

Mit der Ausstellung von Hardin Plischkihaben Bernhard Petz und Hans-Jochen Luhmann (v. l.) die Reihe „Herbstzeitlose“ im Kunstbunker Güdderath eröffnet. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

MÖNCHENGLADBACH Der Kunstbunker Güdderath zeigt in seiner Ausstellung „Hommage à Point“ Arbeiten des Künstlers Hardin Plischki. Warum der Punkt in seiner Kunst ein zentrales Element ist und welche Rolle Musik dabei spielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Seit 42 Jahren lebt und arbeitet der Künstler Hardin Plischki in Mönchengladbach. Vor 84 Jahren wurde er in Potsdam geboren und wuchs in Caputh auf. Seine musikalische Begabung – er erhielt Geigen- und später auch Gesangsunterricht – prägte seine spätere künstlerische Arbeit. Er hätte auch Sänger werden können, berichtet seine Frau, Brigitte Raabe-Plischki. „Zum Glück ist er Maler geworden“

Zunächst erlernte Plischki den Beruf des Schaufensterdekorateurs in Potsdam. 1957 begann er ein Studium für freie Malerei an der Hochschule für bildende Künste in Westberlin, wohin er 1960 übersiedelte. Hier arbeitete er nach dem Studium als Dekorateur bei Film und Oper. Als dieser Job zu unregelmäßig wurde, trat Plischki eine Stelle als Wannenführer in einer Glasschmelze in Berlin an.

Eine „Hommage au Point“ von Hardin Plischki. Foto: Bernhard Petz

1973 wechselte er zur BEWAG, dem ehemaligen Energieversorgungsunternehmen in Berlin. Hier war er Pförtner und organisierte zudem für Berliner Künstler Grafikausstellungen. Und hier lernte er 1978 auch seine zukünftige Frau, Brigitte Raabe, kennen. Sie war der Grund, warum er nach Mönchengladbach-Rheydt zog. Auch in Mönchengladbach suchte und fand Plischki einen Brotjob: Bei den Niederrheinischen Licht- und Kraftwerken, dem Vorläufer der NEW, arbeitete er als Pförtner, um finanziell unabhängig für seine künstlerische Arbeit zu sein. Seine Bilder habe er während dieser teilweise anstrengenden beruflichen Tätigkeiten schon innerlich vorbereiten können, erzählt Brigitte Raabe-Plischki.

Hardin Plischkis künstlerisches Lebenswerk lässt sich grob unterteilen: Es begann 1972 mit flächigen Bildkompositionen, in denen er auf monochromem Hintergrund aus eigenständigen Formen konkrete Kompositionen entwickelte. Darauf folgten ab 1976 die Punktkompositionen. Auch hier wird der Untergrund einfarbig vorbereitet. Auf diese Fläche werden Punkte unterschiedlicher Farbe und Größe gesetzt. 1987 begann Plischkis Beschäftigung mit den Anagrammen: Wortpaare werden in ein Verhältnis zu einem Punkt gesetzt. Von 1989 bis 2006 komponierte er die freie Malerei, die auf der intensiven Auseinandersetzung mit Literatur, Musik und Naturwissenschaften basiert. 2003 bis 2016 entstanden auf weißem Grund Bilder, in denen konkrete Formen mit fast schon reliefhaften Zeichen kombiniert werden. Gegenständlich waren seine Bilder nie.

Ein Vorbild für seine Kunst fand Plischki in dem Künstler Wols. Auch die außereuropäische Musik, Literatur und Poesie waren seine ständigen Begleiter. Den Dichter und Essayisten Gottfried Benn verehrte er sehr: 2006 fand eine Ausstellung zum 120. Geburtstag von Gottfried Benn mit Plischkis Bildern statt, 2005 malte und zeigte er Finger-aquarelle für den Dichter Yvan Goll. Seit 2016 malt der schwer erkrankte Plischki nicht mehr.

Im Bunker Güdderath werden nun unter dem Titel „Hommage à Point“ Hardin Plischkis Punktkompositionen gezeigt. Die bewusst gewählte Bezeichnung Komposition legt die Beziehung zur Musikalität nahe: In den Punktkompositionen ist eine intensive Rhythmisierung und Taktung zu spüren.

Zwischen sieben bis 30.000 Punkte unterschiedlicher Größe werden neben- und untereinander auf die monochrome Bildfläche gesetzt. Die Oberflächen der meist großen, hochrechteckigen Gemälde scheinen in Bewegung zu geraten, aufeinander zu und voneinander weg zu driften. Dort, wo zahlreiche Punkte gesetzt sind, meint der Betrachter, innerhalb der dichter gesetzten Punktflächen neue Muster zu entdecken. Ein faszinierender Betrachtungsvorgang entsteht.

„Der Punkt als Urelement ist für mich Konzentration und bedeutet geistige Einheit – ein konkretes Geheimnis“, sagt Plischki. In der Konzentration des Punkts überwinde ich die kreatürliche Welt zur Allgegenwart.“ Kunst ist für ihn viel mehr als nur die Anfertigung eines Bildes. „Meine Werke insgesamt sind das Ergebnis einer andauernden, den ganzen Menschen betreffenden, Auseinandersetzung im Verhältnis zur Welt und in mir mein persönliches Schicksal“, stellt der Künstler fest. „Kunst ist für mich Ausdruck der Liebe. Der Punkt ist auch Samen.“