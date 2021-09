Kultur in Mönchengladbach : Kunstaktion auf „heiligem“ Rasen

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Marlon Red und Riad Nassar inszenieren in Sound, Performance, Video das Thema Isolation mit Bernhard Jansens umgebauten Wohnwagen. Die Aktion im Borussia-Stadion ist ein Teil eines großen Projekts, das demnächst online zu sehen sein soll.

Auf dem Rasengrün wirkt Bernhard Jansens Kunst Caravan X beinahe verloren klein. Doch das Gefährt hat in Jansens Kunstprojekt „#Isolation vol.2“ eine zentrale Rolle. Es definiert mobilen Raum im Wahnsinnsraum des Borussenstadions und ist Ankerpunkt der Performance der Künstlerin Marlon Red.

Wer sich abseits der Performance rücklings auf dem Borussia-Originalrasen ausstreckt, sieht an der Decke eine Live-Übertragung des Himmels. Das Stadion wird zur Performance „Der Himmel ist gleich überall“ von Riad Nassars Soundinstallation beschallt. Anstoß zum Thema Isolation gab die Pandemie, die nun eine coronagerechte Umsetzung gebietet. Gefilmt aus ebenerdiger Warte und über eine Drohne wird die Aktion als Teil eines Hauptwerks von mehreren Performances und Stationen ab Oktober oder November medial verfügbar sein.

„Die zusammengeschnittene Dokumentation zeigt größere Vielfalt und Mobilität als in der Realität, unabhängiger von Zeit und Raum“, sagt Bernhard Jansen. „Das Thema Isolation war das, was jeder von uns im letzten Jahr körperlich zu spüren bekommen hat. Es war das zentrale Gefühl, das es auszuhalten galt“, sagt Elke Backes in der Einführung.