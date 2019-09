Mönchengladbach : Kunst nach der „goldenen“ Altstadt-Ära

Nach dem langen Kneipensterben gibt es viel Neues im Viertel: Eine„Vakanz“ für Möglichkeitsräume.

Das können Besucher am Wochenende nun erkunden: Unter dem Motto „Jeder macht was!“ öffnet sich das Projekt „Vakanz“ morgen ab 14 Uhr erneut der Öffentlichkeit. Interessierte Menschen können einen Blick in die temporären Kunsträume werfen, mit Kunstschaffenden ins Gespräch kommen und dabei natürlich auch völlig neue Eindrücke gewinnen.

Lars Wolter lädt zu Musik und Gesprächen ins Haus Waldhausener Straße 10, Klaus Schmitt führt letzte Handgriffe an einer großen Fassadenumspannenden Arbeit an der Hausnummer 65 aus und zeigt außerdem einen Film im Pilates-Haus (Hausnummer 24). Die Installation „Haus Neuland“ von Josephine Garbe ist am ehemaligen Gravel Pit/Alter Ulan (Hausnummer 29) zu erkunden. In der Nummer 62 sind die Ateliers von Lucie Gorzolka, Jonas Habrich und Sarah Link zu besichtigen.