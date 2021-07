Monnike con Moto : Gladbacher gründen Kulturverein fürs Mir-Festival

Mönchengladbach Neuer Kulturverein Monnike con Moto e.V. wird Veranstalter des Mir-Festivals für elektronische Musik, das am 21. August stattfinden soll. Das sind seine Ziele.

„Wir freuen uns mit den neuen Räumlichkeiten in der Altstadt anzukommen und endlich richtig loslegen zu können“, sagt Leah Blank, eine der Vorsitzenden des Vereins. Ihr Ziel ist es die subkulturelle Szene Mönchengladbachs zu erweitern. Dies soll vor allem in Form von Musik- und Kulturveranstaltungen stattfinden. In diesem Jahr ist nun der neu gegründete Verein erstmals Veranstalter des Mir-Festivals.

Das Festival findet in diesem Sommer das dritte Mal in Folge statt – gemäß der Pandemielage auch in diesem Jahr voraussichtlich als Kulturpicknick. Das Festival für elektronische Musik, Nachhaltigkeit und Kunst wurde bisher von einem freien Kollektiv organisiert. Aufgrund der übereinstimmenden Ziele haben sich die beiden Gruppen zusammengeschlossen.

„Die neue Vereinsstruktur macht die Arbeit für uns einfacher und wir freuen uns auch über das Festival hinaus über alles Neue, was daraus entsteht“, so Dimitri Gerdt, Initiator des Mir-Festivals. Über das Festival hinaus möchte der Verein die neuen Räume bespielen. In Planung sind Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Tanz und Kultur. „Wir möchten einen Ort bieten, an dem es möglich sein kann sich auszuprobieren und darüber mit anderen Interessierten in Kontakt zu kommen. Dabei soll dieser Ort von den Beteiligten frei gestaltet und mitgedacht werden” , so Philine Dinnebier, Teil des Vorstandsteams von Monnike con Moto.