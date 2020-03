Mönchengladbacher beteiligt : Neue Online-Plattform für Kulturschaffende

Mönchengladbach Melanie Söllner und Bessem Ayari aus Mönchengladbach haben an „kulturpatriot.de“ mitgearbeitet. Nun sind die Entwickler noch auf der Suche nach Fördermitteln.

Söllner (48) arbeitet als Coach in der Erwachsenenbildung und gehört zum Beirat des Museumsvereins Mönchengladbach. Ayari (28) studierte in Mönchengladbach Wirtschaftsingenieurwesen und gründete ein Unternehmen für Innovationsberatung mit dem Namen „Unbefangenheit“. Schon vor der Corona-Krise hatten die beiden die Idee, eine Plattform zu entwickeln, auf der kulturelle Angebote gebündelt werden könnten. „Das ging eher gemächlich“, schildert Söllner. „Doch jetzt beschleunigen sich die Prozesse. Es ist ein Wahnsinn, welche Energie in einem Hackathon liegt.“

Als spezielle Herausforderung im Moment sehen Söllner und Ayari: Die professionellen Künstler bangen um ihre Existenz, da alle Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Also stellten sie sich anlässlich des Hackathons die Fragen: Wie lassen sich die analogen Erlebnisse ins Digitale übertragen? Und welche Hürden gibt es für Kulturschaffende und Rezipienten? Die Lösung sollte sich an Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten, an das Publikum, an Museen, an freiberufliche Kursleiter richten. Söllner und Ayari arbeiteten während des Hackathons in Arbeitsgruppen, die sie vorher ausgewählt hatten. Mit elektronischen Werkzeugen konnten sie am Bildschirm miteinander arbeiten.