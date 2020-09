Strandkorb Open Air in Mönchengladbach : Programm für zweites Corinna-Event steht

Mönchengladbach Die Kultur-Veranstaltung findet dieses Mal am 7. September vor Zuschauern als Strandkorb Open Air statt. Unter anderem treten Feine Herbe, Comedian Niklas Siepen und zwei Politiker auf.

Corinna kommt, sieht – und sendet: Am Montag, 7. September, 20 Uhr, gibt es zum zweiten Mal einen Kulturmix zum Hören, Sehen und Lachen. Anders als beim Live-Stream im Juni können Zuschauer diesmal live im Strandkorb im Sparkassenpark dabei sein. „Wir konnten zwei weitere Zugpferde gewinnen: den Chor Feine Herbe und den Nachwuchs-Comedian Niklas Siepen“, verrät Miriam Colonna von der Kulturoffensive, in der sich die Kulturschaffende aus Gladbach angesichts der Corona-Pandemie zusammengefunden haben.

Die Männergesangstruppe Feine Herbe um Christian Bauer hat seit gut 16 Jahren eine kräftige Stimme in der Gladbacher Kulturlandschaft und inzwischen t 50 eigenen Liedern im Repertoire. „Sie spielen fast immer für den guten Zweck. Da Corinna ja auch Künstler unterstützt, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten sind, passt das sehr“, sagt Miriam Colonna.

Der Comedian Niklas Siepen ist ebenfalls schon herumgekommen: Bei Nightwash nahm er am Nachwuchswettbewerb teil, den Newcomer-Contest „Comedy Fun House 2019“ in Willich hat er gewonnen. Comedy-Newcomer sind auch Dieter Breymann (CDU) und Reinhold Schiffers (SPD). Die beiden Kommunalpolitiker werden auf einer Zwischenbühne die nörgelnden Muppetshow-Herren „Waldorf & Statler“ geben. Außerdem dabei: die Sopranistin Stefanie Kunschke, die Soul-Sängerin Melody Blessing, die Jazzband Fourfold. Durch den Abend führen Moderatorin Lisa Tellers und Felix Herfs vom Kulturkram. Beatproduzent Hyde Beats spielt sein Chillhop-Live-Set vor und nach der Sendung.

Zudem werden Miriam Colonna und Michael Hilgers, Vorsitzende der Kultur-Initiative, ein Corinna-Update geben. Außerdem ist am Montag die letzte Chance, ein Believer-Ticket zu erstehen. Knapp 400 vergünstigte Believer-Tickets sind für das noch nicht näher angekündigte Event am 6. Juni 2021 bereits verkauft. Das Geheimnis um das Event wird kommendes Jahr gelüftet.

Info Karten kosten 12,50 Euro zzgl. Gebühr pro Person, also 25 Euro plus Gebühr pro Strandkorb. Es gibt sie in der Hall of Tickets, Alter Markt 9, oder im Internet unter www.ticketmaster.de/event/strandkorb-open-air-2020-corinna-tickets/