Kulturmarkt in Mönchengladbach : Ein großes Familienfest im Bann des Theaters

Trotz des wechselndes Wetters war der Kulturmarkt gut besucht. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Nach zweijähriger Zwangspause lockte der vierte Kulturmarkt viele Besucher an. Das Theater feierte mit Tanzangeboten, Konzerten und Puppentheater.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Selten dürfte Robert North eine so bunt durchmischte Kompanie betreut haben wie beim vierten Kulturmarkt. Zum „Tanzen für alle“ formierte sich um den Ballettdirektor und Ballettmeisterin Sheri Cook ein Ensemble mit der Besetzung vom Kleinkind bis zur Seniorin zur Choreografie auf Socken im Rampenlicht der großen Bühne.

Die Tanzaktion war nur eines von vielen Angeboten auf den Bühnen im Haus und Theaterpark: Das Theater feierte mit Künstlern, Vereinen und Institutionen aus Mönchengladbach die Bandbreite der hiesigen Kulturszene. Nach coronabedingter Zwangspause war der Andrang zum vierten Kulturmarkt anhaltend groß. Dabei wurde nicht nur der Erlebnishunger gestillt. Im Umfeld der Theaterbar gab es herzhafte Speisen und süße Verlockungen. „Es läuft richtig gut, trotz des Wetters. Wir sind froh, wieder etwas machen zu können, nachdem wir durch das Virus ausgebremst waren. Es ist wichtig, die Tradition fortzusetzen, und dazu gehört Kontinuität“, kommentierte Generalintendant Michael Grosse den guten Zuspruch.

Beim „Tanzen für alle“ mit Robert North und Sheri Cook machten Kleinkinder und Senioren mit. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Das Bühnenprogramm startete im Theater mit dem ersten von zwei Kinderkonzerten. Unter dem Motto „Von Grevenbroich bis Sydney“ unternahmen die Niederrheinischen Sinfoniker mit Kiko eine musikalische Reise. Später huschte der von Paula Emmrich so quirlig personifizierte Kobold durchs Haus und übers Gelände. Vor Beginn des Musiktheaters für Kinder zum Mitsingen stimmten Nadja und Petra vor der Bühne in der Theaterbar die kleinen Gäste auf zu erwartende Einsätze ein. Dabei spielte die afrikanische Trommel, die große Djembe, eine wichtige Rolle. Die Studiobühne im ersten Obergeschoss war dem Puppentheater für die Aufführung von „Zwerg Nase“ in der Fassung von Sabine Sanz nach Wilhelm Hauff vorbehalten.

Unter der Regie von Alexander Betov, der auch Kostüme und Bühnenbild entwarf, agierten die beiden Schauspieler in Interaktion mit den Puppen für jedermann sichtbar. Zum Schauen und Informieren luden die Kulturstände im Foyer ein. Zu den Höhepunkten zählte die Ausstellung mit prachtvollen Masken aus dem Theaterfundus. „Manchmal sind wir doch überrascht, welche alten Schätzchen wir noch haben“, bekannte Chefmaskenbildner Frank Baumgartner. Beim Showschminken verwandelte Julia Müller eine bestellte Statistin in eine Amazone, die später mit einem geheimnisvollen Hutträger lustwandelte.

Die große Außenbühne wurde unter dem Motto #MGHeroes bespielt. Hier servierte etwa die Music Today´s Big Band flotte Arrangements. In der Nachbarschaft stellten sich Abgesandte von Altstadtinitiative, Köntges, Monnike con Moto sowie Quartiersmanagement Rheydt und Zwischenraum Rheydt mit ihren Anliegen für die Stadt vor.

Auch Stadtbibliothek und der Verein Lust am Lesen informierten über ihre Vorhaben. Vorm Haus warb das Theater in eigener Sache. „Nach drei Jahren können wir endlich wieder ein Fest machen. Die Besucher freuen sich, wieder Normalität zu erleben, und wir freuen uns, dass so viele kommen“, versicherte Marketingleiter Philipp Peters am Informationsstand. Er verwies unter anderem auf stündlich stattfindende Theaterführungen. Luisa Piewak, Pädagogin der Niederrheinischen Sinfoniker, zeigte am Bastelstand, wie aus einfachen Dingen eine „Gartenschlauchtrompete“ entsteht.