Angebot aus Mönchengladbach : Kulturküche bringt Live-Musik ins Wohnzimmer

Mönchengladbach Jeden Mittwoch streamt die Kulturküche aus Mönchengladbach ein Live-Konzert auf Facebook. Sie will damit ein Zeichen setzen und die Kultur- und Musikszene unterstützen.

Die Premiere entstand in Köln. In Zeiten der Corona-Krise bringt die Kulturküche den Mönchengladbachern Live-Musik nach Hause. Stay-at-Home-Sessions nennen sich die Veranstaltungen, die die Kulturküche nun über Facebook streamt. Und die erste Ausgabe der neuen Aktion übernahm die Band „Waking Up In Stereo“ aus Köln. Ihre Electronic-Pop-Musik bekamen Zuschauer bei der ersten Stay-at-Home-Session live ins eigene heimische Wohnzimmer ge­streamt.

„Waking Up In Stereo“ streamte aus dem derzeit geschlossenen Scheuen Reh in Köln. Knapp 50 Zuschauer klickten sich in den Live-Stream, um das Konzert zu genießen. Viele machten ihre Freude über das Angebot in den Kommentaren deutlich: „Super Idee“, „sehr schön“ oder „tolle Sache“, schrieben sie. Auch die Kulturküche kommentierte fleißig, beantwortete Fragen oder begrüßte neue Zuschauer mit einem „Schön, dass du da bist“. Nach einer Viertelstunde und insgesamt drei Liedern war die erste Stay-at-Home-Session dann allerdings auch schon wieder vorbei – es war somit eine kurze musikalische Einlage für zu Hause. Die Band beendete ihre Session passend zum Abschied mit einem etwas ruhigeren Song, der den Namen „Life Machine“ trug.