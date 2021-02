Kultur in Mönchengladbach : Rock- und Pop-Karaoke im Livestream

Kultur in Mönchengladbach

X-mas-Karaoke in der Kulturküche Foto: Kulturküche

Mönchengladbach Am kommenden Donnerstag, 4. Februar, um 19 Uhr veranstaltet die Kulturküche ihr nächstes Online-Event. Es wird dabei auch wieder einen Votingsong geben.

Zum Repertoire des ca. einstündigen Programms zählen Klassiker der Rock & Pop Geschichte – von den 60ern bis heute. Wie beim letzten Mal gibt es auch wieder einen Votingsong: In den Kommentaren können die Zuschauer darüber abstimmen, welchen von zwei zur Wahl gestellten Klassikern sie lieber hören und singen möchten. Wer etwas in den virtuellen Spendenhut legen möchte, kann das via Paypal (spenden@kulturkueche.com) tun und damit die MusikerInnen und die Kulturküche unterstützen.