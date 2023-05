Bei Ausschuss in Mönchengladbach Dezernentin legt Vorschlag für Kulturentwicklungsplan vor

Der kulturpolitische Sprecher der SPD, Reinhold Schiffers, betätigt das Konzept. „Ja, das ist genau das, was wir gemeint haben“. CDU-Sprecher Dieter Breymann ist anderer Meinung. „Wir geben 200.000 Euro für ein Strukturprojekt aus. Ich sehe in dieser Arbeit keinen Inhalt.“ Die Mittel könnten besser in einen Geschäftsführer für das BIS-Zentrum investiert werden. Erik Jansen von den Linken bittet, zu Protokoll zu nehmen, dass wenn eine Agentur beauftragt werde, der Vergabeausschuss angehört wird. Carsten Christmann (CDU) möchte von der Leiterin des Kulturbüros, Agnes Jaraczewski, genauer wissen, was eine Bestandsaufnahme beinhaltet. „Es wird zunächst eine Liste mit allen Kulturschaffenden erstellt. Dann muss entscheiden werden, für welche Zielgruppen ein genaueres Konzept entwickelt wird.“ Ziel des KEP soll sein, zeitnah handlungsfähig zu sein. Es geht um die ersten Schritte“, sagt Schüßler. Mit den Stimmen der Ampel-Koalition ist der Kulturentwicklungsplan verabschiedet worden, so dass Datenerhebung und Agentursuche beginnen können.