Ausstellung im Schloss Rheydt : Künstlerische Positionen zur Koexistenz

Rheydt Das Kulturbüro hat zum vierten Mal im Museum Schloss Rheydt eine jurierte Ausstellung mit Künstlern aus der städtischen c/o Künstlerförderung organisiert. Die Präsentation wird am heutigen Freitag eröffnet.

Einander nah und frei von zerstörerischer Reibung strahlen die planetengleichen Kreise in Werner Jacobs Steinrelief ein friedliches Nebeneinander aus. Die Arbeit ist minimalistisch gestaltet und scheint doch in der kosmischen Anmutung die Komplexität der kommenden Ausstellung „Koexistenz“ zu bündeln. Es ist die vierte jurierte Schau, mit der das städtische Kulturbüro einen Überblick über die Szene mit Künstlern der städtischen c/o-Künstlerförderung im Museum Schloss Rheydt bietet. Sie wird am heutigen Freitag, gut eine Woche, vor dem Parcours der offenen Ateliers, eröffnet – übrigens in Koexistenz mit dem Sommerkino.