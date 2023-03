Kultur in Schulen in Mönchengladbach Kulturbüro sucht Künstler für Schulprojekte

Darum ruft das Kulturbüro erneut zur Teilnahme auf und ermutigt dabei auch Künstler, die bisher noch nicht am Landesförderprogramm teilgenommen haben, sich zu melden. Durch vier landesseitig organisierte Fortbildungen werden sie in ihrem ersten Durchführungsjahr begleitet und erhalten Rüstzeug für und Austausch über ihre Arbeit an Schulen. Anhand ihrer biografischen Angaben müssen Künstler bei Bewerbung eine professionelle künstlerische Qualifikation nachweisen und den künstlerischen Werdegang in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen darlegen.