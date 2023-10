Kulturbüro in Mönchengladbach Kunst für Zuhause aus der Sonderedition zum Jubiläum

„Wir freuen uns, dass in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern diese besondere Edition entstanden ist, die die Vielfalt der Kunstszene wiedergibt. Diese wird als hochwertiger Fine Art Print auf Hahnemühlen-Papier (ein besonderes Druckpapier) produziert“, so Irina Weischedel vom städtischen Kulturbüro. Jedes Werk ist signiert und auf fünf Exemplare limitiert. Die Drucke liegen in A4-Größe und je nach Kunstwerk im Hoch- oder im Querformat vor. Beteiligt haben sich an der Aktion unter anderem Koshi Takagi, Kathrin Tillmanns, Ulla Grigat, Annette von der Bey, Lukas Köllner und Martin Lersch.