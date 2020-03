Kultur in Coronazeiten : Klassik aus der heimischen Küche

Mönchengladbach Die Musikschule unterrichtet online, die Kulturküche lädt zu Wohnzimmer-Sessions ein, und die Niederrheinischen Sinfoniker haben sich ebenfalls im musikalische Homeoffice eingerichtet.

# Instrument lernen online „Was muss ich machen? Meine Geige ist verstimmt!“ Den Anruf bekam Bridget King, Geigenlehrerin der Musikschule. In so einem Moment wird Online-Geigenunterricht zur Herausforderung, denn normalerweise stimmt die Lehrerin das Instrument. „Ich habe über Skype Anweisungen gegeben, sie musste selbst die Wirbel drehen.“ Aber auch das klappte. Viele Lehrer der Musikschule machen aus der Not eine Tugend und unterrichten von zu Hause aus. „Jetzt haben die Kinder so viel Zeit zum Üben wie nie“, sagt Musikschulleiter Christian Malescov. Zwar würden alle noch mit der Technik kämpfen. „Aber die Kinder machen begeistert mit.“ Anders als bei den Aufgaben, die alle Kinder für die Schule erledigen, profitieren sie beim Musikunterricht vom direkten Feedback der Lehrer. „Ich habe nach ein paar Minuten völlig vergessen, dass wir nur skypen“, sagt Charlotte Heimgärtner (14). Der Unterricht sei genauso streng und witzig wie immer gewesen. „Bei jedem schiefen Ton lief ein weinender Smiley über den Bildschirm.“