Veranstaltungstipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Singer-Songwriter Udo Klopke tritt am im BIS-Zentrum auf. Foto: Udo Klopke

Mönchengladbach Kunst, Techno und ein Halloweenfilm – es ist wieder viel los in der Mönchengladbacher Kulturszene. Ein Überblick für die kommenden Tage.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

City Movement Festival Am Freitag, 15. Oktober, ab 19 Uhr, geht mit Indie vs. Techno das alternative Festival im Projekt 42 weiter. Verschiedene Bands, DJs, Lichtkünstler treten auf. Infos und Tickets unter www.projekt42.info.

Theater Am Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, steht Wilhelm Tell auf der großen Bühne des Theaters Mönchengladbach. Am Samstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, gibt es der Walküre 1. Akt. Tickets gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151100.

Bunkerführung Güdderath Zdzislaw Worozanska-Sacher und Bernhard Petz führen am Sonntag, 16. Oktober, 19 Uhr, durch die Ausstellung „Hommage au Point“ von Hardin Plischki. Nach einer Pause führt Petz seine Komposition „Zircus Covidzius“ vor. Tickets zu 20 Euro sind buchbar unter www.eventbrite.de/e/bunkerfuhrung-spezial-tickets-155971265253.

Quatsch Comedy Club Die Live Show tagt am Samstag, 16. Oktober, 19 Uhr, im Theater im Gründungshaus unter der Moderation von Simon Stäblein. Tickets ab 31 Euro unter www.eventim.de. Am gleichen Abend um 22 Uhr gibt es den Quatsch Comedy Club – Hotshot mit Sascha Korf. Tickets ab 22 Euro unter www.eventim.de. Auch am Sonntag, 17. Oktober, 18.30 Uhr, findet die Quatsch Comedy Club – Live Show statt. Tickets ab 31 Euro unter www.eventim.de.

Panikraum Mönchengladbachs melodische Punkrocker treten am Donnerstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, im BIS-Zentrum auf.

AMB-Rockpop Am Freitag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, spielen Manuel Schiffer und seine Bandkollegen Stücke aus den letzten vier Jahrzehnten im BIS-Zentrum.

Udo Klopke Der bekannte Singer-Songwriter und Gitarrist ist am Samstag, 16. Oktober, Uhr, 19.30 Uhr, mit seiner Band zu Gast im BIS-Zentrum, Mönchengladbach. Tickets für alle Veranstaltungen im BIS-Zentrum für Offene Kulturarbeit e.V. kosten 10 Uhr und sind online unter www.bis-zentrum.de zu erhalten.

Kino im Köntges Am Sonntag, 17. Oktober, 19 Uhr, gibt es einen Überraschungsfilm zum Thema Halloween. Der Eintritt ist frei, Getränke gibt es auf Spendenbasis.

Frau Jahnke hat eingeladen Am Sonntag, 17. Oktober, 19 Uhr, wird im Roten Krokodil im Kunstwerk Wickrath der Abend mit der Kabarettistin Gerburg Jahnke nachgeholt. Restkarten ab 34,90 Euro unter www.eventim.de.

Galerie Löhrl Mit den vier Elementen befassen sich 20 Künstler. Geöffnet bis zum 13. November dienstags von 11 bis 15 Uhr, mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Weltklassik am Klavier im Alten Bahnhof Geneicken Am Samstag, 16. Oktober, 17 Uhr, spielt der Pianist Timur Gasratov Werke von Frédéric Chopin. Tickets zu 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, sind über Email an info@weltklassik.de oder telefonisch unter 02119365090 möglich.

Kunstfenster - Die kleinste Galerie der Stadt Die Mönchengladbacher Künstlerin Oxana Aleksandrow zeigt ihre Malerei bis zum 5. November an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag im Kunstfenster Rheydt.

Facing Abteiberg Organisiert durch das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach, zeigt die Ausstellung Fotografien von Cora Straßburg und Joshua Eckstein sowie Texte von Thomas Koch open air unterhalb der Volkshochschule und im Hans-Jonas Park.

Galerie Drei Die Präsentation „The Wig“ mit Arbeiten von Jason Hirata, Megan Plunkett und Angharad Williams. Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober freitags und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Art Casino Bis zum 15. Oktober läuft die Ausstellung „Play to win“ im ehemaligen Casino. Sieben Künstler präsentieren ihre Arbeiten: Celine Bernard, Liridona Osmanaj, Louisa Resch, Anja Schurtzmann, Bahar Ünlükara, Jens Winterberg und Lilian Wunschik. Geöffnet samstags von 16 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Rudolf Weiher Bis zum 17. Oktober stellt Weiher im Projektraum EA 71 aus. Geöffnet samstags und sonntags von 12 bis 16 Uhr.

Tina Haase und Michael Jäger Bis zum 31. Oktober zeigt der Kunstverein die Ausstellung FASHorangezwei.0 mit den Künstlern Tina Haase und Michael Jäger. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober sonntags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Ein Mönchengladbacher Fotograf in Krefeld Bis zum 4. November zeigt die Galerie Heidefeld&Partner Ralf Schellens Fotoausstellung „Spy Art“ mit Bildmotiven zu imaginären Thriller-Szenarien. Die Ausstellung ist bis zum 4. November mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr zu sehen.

Musik zur Marktzeit in der Citykirche Am Samstag, 16. Oktober, 12 Uhr, lädt die Citykirche mit Orgelmusik zur Einkehr ein. Der Eintritt ist frei.