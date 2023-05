Hingucker am Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach Gelbe Brückenskulptur ist „mutiges Projekt“

Schirmherr Felix Heinrichs wiederholte das mutige Ja zum Projekt in einer Stadt, „die nie Geld hat“. Der Oberbürgermeister nannte Kultur als Brücke zur Überwindung von Brüchen in der Gesellschaft. In diesem Garten seien Übergänge physisch greifbar. Hildegard Kaluza, Abteilungsleiterin für Kultur im Ministerium für Kultur und Wissenschaft als Hauptsponsor, zeigte sich in der Heimatstadt beeindruckt vom Projekt und der an dessen Realisierung beteiligten Menschen. „Es gab Momente, wo wir gesagt haben, wir schaffen es vielleicht doch nicht“, bekannte Kathrin Jentjens. Es sei wunderbar zu sehen, wie ein Kunstwerk Bedeutung generiere über die Verbundenheit zum Ort, so die Mediatorin vom Programm Neue Auftraggeber.