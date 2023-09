Kunst in Mönchengladbach Künstler öffnen ihre Ateliers beim Par/cours zum 25. Mal

Interessierte können kostenlos am Samstag, 16. September, an einer Führung zur sogenannten Skulpturenmeile 2.0 teilnehmen. Ein Großteil der Kunstwerke hat seinen Ursprung im regionalen Projekt „Kunstwege“, das zur Euroga 2002plus entstanden ist. Erweitert um jüngere Exponate, wie die Eselskulpturen auf dem Sonnenhaus Platz von Rita McBride oder die Bronzeskulptur von Maria Lehnen auf dem Münstervorplatz, zeigt Skulpturenmeile 2.0 über 30 Exponate von 1927 bis 2016. Eine Anmeldung unter Telefon 02161 9854203 oder per E-Mail an Andreas.henke@mgmg.de mit Betreff „parc/ours-Führung“ (vollständige Adresse und Telefonnummer angeben) ist notwendig. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Skulptur „Frau“ am Geroweiher. Die Tour dauert eineinhalb Stunden, die Strecke ist 2,5 Kilometer lang.