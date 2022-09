Parc/ours-Wochenende in Mönchengladbach : Kunstmarathon quer durch die Stadt

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 11 Bilder So war das Parc/ours-Wochenende in Mönchengladbach

Mönchengladbach Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Video: Der diesjährige Parc/ours war so vielfältig wie nie zuvor. Auch einige namhafte Künstler zeigten ihre neuen Arbeiten. Ein Besuch in den Ateliers und Galerien der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians und Sigrid Blomen-Radermacher

Dieter Nuhr und Stephan Kaluza in der Galerie Löhrl Bei seinem dritten Besuch in der Galerie Löhrl stellt Dieter Nuhr erstmals nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit dem Künstler Stephan Kaluza aus. „Wir haben ihm dieses Mal einen Gegenpol zur Seite gestellt. Die Betrachter sollen sich die Fragen stellen, was ist Malerei, was ist Fotografie und was ist digitale Malerei“, sagt Galerist Christian Löhrl zur Vernissage während des Parc/ours. Die beiden Künstler bespielen die Räume der Häuser an der Kaiserstraße 67-69 mit teilweise imposanten Bildformten. Im Nebeneinander und Gegenüber der nicht nach Künstlern getrennten Arbeiten entspannt sich ein faszinierender Dialog.

Kaluza zeigt zum Thema „Transit II“ Ölmalerei auf Leinwand im Stil des Fotorealismus mit beeindruckenden Ausschnitten von Naturlandschaften im üppigen Grün reich wuchernder Fauna sowie Bilder von bewegten Wassern und Meeresdarstellungen. „Beim Thema Transit geht es mir um den Schwund von Natur, um den Durchgang von dem, was zu sehen ist und bald nicht mehr da sein wird“, sagt der Künstler. Die betont akribische Arbeitsweise der Nass-in-Nass gemalten Bilder erklärt er mit dem Wunsch des Festhaltens. Nuhr ist vertreten mit Fotografie und digitaler Malerei gedruckt auf Stoff. Die Arbeiten assoziieren fast durchgängig Zersetzungsprozesse, während Farbklang und Handschrift eher an Malerei als Fotografie denken lassen.

Zugleich inszeniert der Künstler häufig zum gewählten Motiv eine Distanz, die in manchen Arbeiten unterstrichen ist durch lineare Strukturen und die damit verbundene Assoziation an Fenstermotive. „Mich interessiert, was im Kopf passiert, wenn Bilder sich verflüchtigen und eine Essenz des Gesehenen bleibt. Mir geht es um die Erinnerung, das Wesentliche“, sagt der Künstler.

Die Ausstellung „Transit“ in der Galerie Löhrl ist noch bis zum 5. November zu sehen.

Kunst im Rathaus Nicht nur Türen von Ateliers und Galerien waren zum Parc/ours geöffnet, sondern ebenso die des Rathauses Abtei – wenn auch zeitlich begrenzt für zwei geführte Rundgänge. Seit Mai stellen Kathrin Tillmanns, der mit ihr nicht verwandte Arno Tillmans und Lothar Zeuch ein Jahr lang in der Reihe „Kunst im Rathaus“ aus. Am Eröffnungswochenende war die auf acht Räume angelegte Präsentation allgemein zugänglich, nun aber ist sie im Wesentlichen Mitarbeitern und Gästen des Rathauses vorbehalten.

Die Führungen kämen gut an, versichert Maike Grabow vom Kulturbüro. Im Sitzungssaal zeigt Kathrin Tillmanns mit der Reihung von 37 Frauenporträts eine ortsbezogene Arbeit. Die Vorlagen zu schwarz/ weiß Fotos aus den 1950er und 1960er Jahren mit namentlich nicht genannten Frauen aus Mönchengladbach wurden Tillmanns von den Erben des Archivs des Fotostudios Vogel zur Verfügung gestellt, von ihr neu abgezogen und entwickelt. Farbige Folien im gleichen Format setzen die Reihe in den Fenstern fort. Der Künstlerin sei es ein Anliegen, diese Frauen als stille Beobachterinnen ins Rathaus zu holen. Unter 30 Stadtoberhäuptern seit 1950 sei Ex-Oberbürgermeisterin Monika Bartsch die einige Frau gewesen, erfahren die Gäste.

Arno Tillmanns Gemälde in Büro und Vorzimmer des Oberbürgermeisters sowie im Ratssaal muten im intuitiven Charakter vorwiegend transparent an. Vor einigen Arbeiten mit kompakter wirkenden Farbräumen vermuten die Gäste, Beispiele einer früheren Schaffensphase des Künstlers zu sehen. Im kleinen Besprechungsraum und in drei Büros betrachten sie eingehend Lothar Zeuchs Arbeiten, die in ihrer akribischen Gestaltung ein starkes Interesse am Detail und die Suche nach einer ordnenden Kraft zeigen.

Martin Lersch bittet zu Tisch Genauer gesagt zu 13 Tischen. Diese sind in der Citykirche aufgestellt. Was er serviert, sind Ölbilder. „Zu Tisch gebeten“ lautet der Titel der Ausstellung in der Citykirche mit Bildern des Künstlers mit Mönchengladbacher Wurzeln. Wie immer bei Martin Lersch bietet er nicht nur ästhetischen Bild-Genuss an, sondern auch einige Denksportaufgaben: Lersch greift in seinen Bildern auf Werke der Kunstgeschichte zurück und entwickelt aus ihnen neue Geschichten. Die Zitate sind deutlich sichtbar. Viele davon sind schnell erkennbar, wenn es beispielsweise um Picasso, Matisse oder Campendonk geht, doch gibt es eben auch Rätsel. Dann erinnert ein Blatt an einen großen Namen der Kunstgeschichte, man beginnt zu grübeln und kommt nicht drauf. Aber das geht Martin Lersch ähnlich: Er kann die meisten Quellen benennen, aber hin und wieder sagt er auch: „Weiß ich nicht.“ Ist auch nicht so wichtig.

Wichtig ist die Auseinandersetzung mit der Zusammensetzung der Bild-Speisen, die in der Citykirche dicht an dicht liegend auf einfachen Tischen fixiert sind. Platz nehmen kann man nicht. Die Bilder sollen erlaufen werden. Drei Tischreihen sind so platziert, dass sie – mit einer Lücke – ein gedachtes Tau-Kreuz bilden. Die auf ihnen liegenden Bilder sind thematisch gruppiert: Porträts, Landschaften, Stillleben, Abstraktes, Dialoge und Spirituelles wechseln sich ab. „Malen ist Glück“, schrieb Martin Lersch in einem kleinen Katalogbeitrag. Und die Bilder „beinhalten so manches Geheimnis.“ Stimmt.