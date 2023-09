Künstler in Mönchengladbach Wie Klaus Angeli Acrylbilder mit dem Spachtel rakelt

Für diese Ausstellung hat der Autodidakt erstmals kleinformatige Bilder gemalt, denn die Fläche ist nur 125 an 80 Zentimeter groß. In den vergangenen neun Jahren sind seine Werke in zahlreichen Ausstellungen gezeigt worden: in Gladbach regelmäßig im Nasser Stall, in verschiedenen Arztpraxen und vor allen mit der Künstlergruppe Spektrum, dessen Mitglied Angeli ist. Vertreten war er auch in Düsseldorf, im Franziskanerkloster Kempen und bei der Künstlerbörse sowie beim Art-Festival in Viersen.