Neuer Ausstellungsort in Mönchengladbach : Ehemaliges Restaurant wird zum „Haus der Künste“

Mönchengladbach Ein neuer Raum für Kunst in Rheydt: Im ehemaligen „Scala“ eröffnet das „Haus der Künste“ mit Bildern von Daniela Löh. Ihre farbintensiven Arbeiten lassen an merkwürdig verformte Pflanzen denken.

Wosik, in Polen geboren, hat viele Kontakte: „Wir planen was Großes mit Künstlern aus der ganzen Welt“. Außerdem sind Lesungen und Konzerte angedacht. „Das bietet sich in dieser Wohnzimmeratmosphäre einfach an“, so Löh. Sie ist die Erste der Ausstellenden in der neuen Galerie. Ihre farbintensiven Bilder lassen an Blumen oder an Wurzeln denken, an merkwürdig verformte Pflanzen. Sie strahlen in allen Farben, auch Neonfarben, die sich über das Bild ausbreiten. Oder wie Löh es beschreibt: „Wild gewordene Pflanzen wachsen in Farben und Formen, die ungewöhnlich sind.“ Dramatische Farbhintergründe sorgen für zusätzliche Spannung. Löh beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Auswirkung der Strahlenbelastung durch die Verwendung und den Ausbau von 5G, der fünften Generation des Mobilfunks. Sie hat Forschungsergebnisse gelesen, die behaupten, dass die Strahlung beispielsweise die Routen von Vögeln und Fledermäusen und das Wachstum von Pflanzen stören. Trotz der möglichen schädlichen Auswirkungen ist Löh sicher: „Die Natur lässt sich nicht kaputtmachen.“