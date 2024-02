Mönchengladbacher können teilnehmen Künstler können sich für „Cityartists“-Preis bewerben

Die Förderpreise werden in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen, der Termin dafür findet im Herbst statt. Über die Preisträger entscheidet in einer ersten Runde eine lokale Jury in den Städten, die den zu fördernden Künstler dann der zentralen Jury des Kultursekretariats vorschlägt. Die Ausschreibung richtet sich an Künstler, die eine Ausbildung an einer Hochschule, Akademie oder Meisterklasse genossen haben oder eine Reihe von Ausstellungen vorweisen können. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt das 50. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Mitgliedsstadt haben, in der sie sich bewerben. Bisherige Preisträger können sich nicht erneut bewerben. In Mönchengladbach gibt es bereits zwei ausgezeichnete Künstler: 2020 erhielt Klaus Schmitt einen Preis, 2023 Lars Wolter.