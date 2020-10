Kultur in Mönchengladbach : Küchentheater mit Maskenspiel in der „Red Box“

Küchentheater mit Maskenspiel in der „Red Box“

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ausgebremst vom Lockdown im Frühjahr entwickelte das Ensemble eine coronataugliche Aufführung in Mönchengladbach. Die zweite Aufführung überzeugte mit gekonntem Spiel und zielte auf die Emotionen.

„Glück gehabt“ hieß das ursprünglich vom Ensemble „Küchentheater“ für die Kulturküche geplante Theaterstück. Dem Titel zum Hohn fiel die für den vergangenen Mai geplante Aufführung dem Lockdown zum Opfer. Nun unternahm das Amateur-Ensemble um seinen Leiter Dietmar van der Forst in der „Red Box“ im zweiten Anlauf einen Neuanfang mit neuen Vorzeichen, aber unter gleichem Titel. Anstelle des zunächst einstudierten Sprechtheaters entwickelte van der Forst mit den Darstellern Martin Wayer, Walter Domes, Julia Sprengers, Denise Meeger, Sapeen Theivendrarajah und Meike Münster ein coronataugliches Maskenspiel fast ohne Worte.

Der Titel „Glück gehabt“ treffe nun auch auf die Terminierung sowie die Gastfreundschaft der „Red Box“-Betreiber sowie die Unterstützung durch Kulturamt und Corinna-Verein zu, betonte van der Forst zur Begrüßung. Das Ensemble eröffnete sein Spiel im Schwarzlicht. Auf der dunklen Bühne nahezu unsichtbar, fügte es in tänzerischer Bewegung leuchtende Buchstaben zum Wort „Liebe“. Die Liebe in Schattierungen von Schwärmerei über Trennungsschmerz und Liebeskummer bis hin zur Verlässlichkeit war zentrales Thema der Aufführung. Während die Darsteller noch abgewandt vom Publikum standen, erzählte eine junge Stimme aus dem Off von der Entdeckung der Liebe. Auf schwärmerisches Entzücken folgt der Schock über den Lockdown, der eine reale Wiederbegegnung verhindert.