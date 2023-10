Theater Mönchengladbach Funkensprühende Turbulenz auf der Bühne

„Ich wollte doch so gern Frankreich kennenlernen.“ War es Ketty Stevenson, die Frau des amerikanischen Millionärs William Stevenson, der mit einem Riesengeschäft sein Glück machen will? Sie bekommt im Theaterstück „Passionnément – Verrückt nach Liebe“ , das am Samstag Premiere hatte, Gelegenheit genug dazu. Die Zuschauer auch. Bestätigte Vorurteile und neue Eindrücke drücken sich in diesem turbulenten Stück die Türklinke in die Hände. Frankreich ist eben doch ein wenig anders, als wir es sehen und meinen, beurteilen zu müssen. Und dasselbe gilt wohl auch für unseren großen Nachbarn Deutschland gegenüber.