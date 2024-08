Kritik an Lauterbach-Plänen aus Mönchengladbach „Wo Apotheke draufsteht, muss auch ein Apotheker drin sein“

Die Folge wäre, so Lammert, dass in diesen „Behelfsapotheken“ wichtige Versorgungen „gar nicht mehr oder nur noch an einem Tag in der Woche stattfinden können“. Gemeint sind etwa die Ausgabe starker Schmerzmittel oder die Überprüfung von Rezepturen, die in der Apotheke hergestellt werden. Beides liegt allein in der Hand von Apothekern. „Wer die Qualitätsstandards bei der Beratung, Herstellung und Abgabe von Arzneimitteln in Apotheken“ durch solche Maßnahmen senke, „missachtet auch den vorbeugenden Verbraucherschutz zum Nachteil von Patienten. Somit ist ein solches Gesetz sogar fahrlässig“, betont Lammert.