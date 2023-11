Kolumne Mensch Gladbach Borussias pinke Top-Verpflichtung

Als Fußball-Fan hat man ja immer Träume und Sehnsüchte, als Borusse in Anlehnung an die 1970er-Jahre natürlich ganz besonders. Da wird man ja wohl noch davon träumen dürfen, dass der Klub noch mal einen absoluten Weltstar in den Borussiapark holt. Und der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga hat in dieser Woche geliefert, nur eben etwas anders: Pop-Superstar Pink kommt 2024 in den Borussiapark für ein Konzert, was die Ticket-Käufer am gestrigen Freitag im Vorverkaufsstart gewiss in hektische Betriebsamkeit versetzt haben dürfte.