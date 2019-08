Marketingabteilung MGMG holt berühmte Musiker in die Stadt : Konzerte im Rittersaal von Schloss Rheydt

Mönchengladbach Die Musikfreunde dürfen sich auf Salonmusik, keltische Harfenklänge, Romantisches, Klassisches und ganz viel Bach freuen.

Den Auftakt gestalten am 11. Oktober die „Salonlöwen“ aus Hagen, ein Sextett, das mit Salonmusik für ein beglückendes Klangerlebnis sorgt. Vorweihnachtliche Klänge werden im zweiten Schlosskonzert am 29. November mit der Harfenistin Nadia Birkenstock zu hören sein, die mit traditionellen Christmas-Carols und Winterliedern aus Irland, England, Schottland und Frankreich ihre Stimme mit den farbenreichen Klängen der keltischen Harfe vereinen wird.

Mit ihrem strahlenden Klang wird die Oboe im dritten Schlosskonzert am 17. Januar 2020 die Zuhörer verzaubern, wenn sich Kai Frömbgen mit einem virtuosen Programm erstmals im Rittersaal vorstellt. Am Klavier wird er begleitet von Tobias Bredohl, der als einer der vielseitigsten Pianisten seiner Generation gilt. Das vierte Schlosskonzert am 14. Februar 2020 präsentiert mit „The Danish Clarinet Trio“ eins der besten Kammermusikensembles Skandinaviens. Neben Meisterwerken von Beethoven, Mozart und Brahms wird das Trio ein Werk des dänischen Komponisten Emil Hartmann spielen.

Zu einem „Rendezvous romantique“ laden Yuri Bondarev, stellvertretender Solobratscher der Düsseldorfer Symphoniker und Dozent an der Anton Rubinstein-Akademie in Düsseldorf, und Tatiana Kozlova, Preisträgerin internationaler Klavierwettbewerbe, am 13. März 2020 ein. Die beiden Musiker haben Werke von Glinka, Brahms, Schumann und Piazzolla ausgewählt. Mit einer musikalischen Reise durch die nächtlichen Zeitzonen der Welt werden die Zuhörer von Geiger Ulf Schneider und Pianist Jan Philip Schulze am 15. Mai 2020 mit Werken von Tschaikowsky, Mozart, Bruckner, Sibelius, Elgar geführt.