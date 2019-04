Musik in Mönchegladbach : Konzert zum Abschluss der Jüdischen Kulturtage

Mit einem Konzert in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt endeten die Jüdischen Kulturtage. Foto: Nina Jedrychowski

Rheydt Semjon Kalinowsky (Bratsche) und Konrad Kata (Orgel) boten in der evangelischen Hauptkirche Rheydt ein stimmiges Programm.

Mit Bratsche und Orgel endeten die diesjährigen jüdischen Kulturtage in Mönchengladbach. Das ist insofern etwas Besonderes, als in der jüdischen Musik die Orgel umstritten ist.

Während einerseits die Orthodoxie den Einsatz einer Orgel in der jüdischen Liturgie entschieden ablehnt, gab es in Deutschland vor 1938 ganz selbstverständlich Synagogenorgeln in den liberalen deutschjüdischen Gemeinden. Und es gab einen fruchtbaren stilistischen Austausch zwischen europäischen, christlichen und jüdischen Musikrichtungen. Hier knüpfte das Konzert „Synagoge trifft Kirche“ mit Semjon Kalinowsky (Bratsche) und Konrad Kata (Orgel) in der Evangelischen Hauptkirche Rheydt an – in Kooperation mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.