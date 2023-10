Chöre und Konzerte in Mönchengladbach Kammerchor „Cantiamo“ singt Schütz zu Allerheiligen

„Die klar strukturierte Musik von Heinrich Schütz ist hervorragend geeignet, um an einem homogenen Chorklang zu arbeiten“, erklärt Udo Witt. In der ersten Probe, die nicht im Proberaum, sondern in der recht halligen Kirche St. Anna stattfand, damit die Choristen sich auf die Gegebenheiten des Aufführungsortes vorbereiten können. Witt forderte äußerste Konzentration und sorgfältiges Aufeinanderhören. So brachten die Sängerinnen und Sänger diese in ihrer Konzeption nicht in jeder Phase farbige Musik zum Blühen.