Kultur in Mönchengladbach : Don Quijote trifft Bertolt Brecht im Bunker

Mönchengladbach Fünf Musiker der Niederrheinischen Sinfoniker und der Generalintendant des Theaters, Michael Grosse, sorgten für musikalisch-literarische Unterhaltung auf hohem Niveau im Bunker Güdderath.

In der Regel ist ein Konzertbesuch etwas für die Ohren. Dass Musiker auch ein witziges pantomimisches Talent besitzen, erleben Besucher eher selten. Anders im Bunker Güdderath. Dem Humor in der Musik auf die Spur zu kommen – mit dem Ziel sind die Festivalmacher Bernhard Petz, Zdzislawa Worozanska-Sacher und Brigitte Baggen in der Herbstzeitlosen angetreten. Eine Kostprobe, wie das aussehen kann, gab es am Samstag. Da hieß es: „Windmühlen für Dreigroschen zu verkaufen“.

Cecilie Marie Schwagers (Horn), die Trompeter Jonathan de Weerd und Cyrill Gussaroff, Berten Claeys an der Posaune, Bernhard Petz an der Tuba und die Schlagzeuger Dominik Lang und Carsten Didjurgis spielten aus den „Don Quichottisen“ des Komponisten Jan Koetsier und Stücke aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill, bei denen die Zuhörer in Versuchung gerieten, mitzusingen. Die Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker spielten mit ihren Instrumenten und mit sich selbst: traten in Ritterrüstung oder Pelzbolero auf die kleine Bühne, verwandelten sich mit Accessoires in Esel und halbseidenes Londoner Volk, betonten die Erzählung durch ihre Mimik.