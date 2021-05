Auftritt in Mönchengladbach : Tourveranstalter verschiebt Naidoo-Konzert auf 2022

Auftritt in Mönchengladbach

Xavier Naidoo bei einem Konzert in Gladbach. Foto: Jörg Knappe/Knappe, Jörg (knap)

Mönchengladbach Die Verlegung des Naidoo-Konzerts hatte sich bereits vergangene Woche angedeutet. Jetzt erklärt Tourveranstalter Live-Nation, warum mehrere Termine der Open-Air-Tour verlegt werden sollen.

Das für den 4. Juni geplante Konzert des umstrittenen Musikers Xavier Naidoo im Sparkassenpark wird – wie weitere seiner Tour-Termine in Deutschland – verlegt. Das hat der Sparkassenpark jetzt auf seiner Homepage bekannt gegeben. Das Konzert sollte am Freitag, 4. Juni, statt finden. Es war bereits 2020 wegen Corona verschoben worden. Ein Ersatztermin wird nicht genannt.

In der Erklärung des Tourveranstalters Live-Nation heißt es: „Die Open Air ,Hin und Weg Tournee 2021' von Xavier Naidoo wird aufgrund der weiterhin bestehenden Corona bedingten Beschränkungen auf den Sommer 2022 verschoben. Die genauen Termine für die Konzerte in Mönchengladbach, Loreley, Murten, Regensburg, Salem, Füssen, Emmendingen, Kassel, Halle, Rostock und Berlin werden sobald wie möglich bekanntgegeben. Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit." Die Verlegung des Events deutete sich an: Der Geschäftsführer des Sparkassenparks, Michael Hilgers, hatte Mitte vergangener Woche unserer Redaktion erklärt, dass das Konzert nicht wie geplant stattfinden werde.