Konzert in Mönchengladbach Märchenhafte Leichtigkeit und großer Ernst beim Musiksommer

Tags zuvor zurückgekehrt aus dem Urlaub schien Pfarrer Stephan Dedring besonders dankbar zu sein für die Präsenz des Rheydter Musiksommers. In größeren Städten als Mönchengladbach sei es während der Sommerferien gar nicht so leicht, vergleichbare kulturelle Angebote zu finden. „Vielleicht unterschätzen wir manchmal, was wir hier in Rheydt haben“, sagte der Geistliche in der evangelischen Hauptkirche zur Begrüßung.