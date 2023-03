Konzert in Mönchengladbach Exotische Klangkombination mit Flöten und Fagotten

Vier Querflöten und vier Fagotte zusammen in einem Ensemble: Passt das zusammen? Angelika Euler, die Leiterin des Querflöten-Quartetts „Klatschmohn“ und ehemalige Dozentin an der Musikschule Mönchengladbach, sowie Annelise Lickfett, die Leiterin des Fagott-Quartetts „Fagott Idee“, fanden, dass sich die Instrumente sehr gut ergänzten und brachten ihre Gruppen zu dem ungewöhnlichen Doppelquartett „Flauti e Fagotti“ zusammen. Sie geben am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Kolumbarium St. Kamillus, Kamilianerstraße 40, und am Sonntag, 12. März, 17 Uhr, im Franz-Balke-Haus an der Welfenstraße 10 ein Konzert.