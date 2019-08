Mönchengladbach : Geburtstagskonzert für Clara Schumann

Mönchengladbach Die Düsseldorfer Musikerin Frederike Möller erinnerte an die vor 200 Jahren in Leipzig geborene Pianistin und Komponistin.

Außer der Romanze, dem zweiten Satz aus Clara Schumanns Klavierkonzert a-moll, trug Frederike Möller in der evangelischen Hauptkirche mehrere Liedkompositionen vor. Die spielte sie vor erneut gut gefüllten Bankreihen als Lieder ohne Worte, auch wenn sie von der Komponistin so nicht konzipiert waren. Das erwies sich aber nicht als Nachteil. Zum einen konnte man sich so ganz auf die Musik konzentrieren, zum anderen blieben die Texte nicht unberücksichtigt. Die Pianistin rezitierte sie, so dass man immer wusste, wovon die vertonten Gedichte handelten. Sie stammten von Goethe, Friedrich Rückert und Heinrich Heine. Auch bekannte waren darunter, so etwa Heines Loreley. Nebenbei konnte man sich so in Erinnerung rufen, dass dieses beliebte Gedicht nicht nur von Friedrich Silcher vertont wurde.