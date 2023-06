Konzert in Mönchengladbach Schüler zweier Gymnasien geben gemeinsames Konzert

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Odenkirchen und des Hugo-Junkers-Gymnasiums vereinen sich zu einem Orchester und geben am Montag, 19. Juni, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Odenkirchen ein Konzert. Von Klassik über Jazz bis Rock und Pop präsentieren die Sänger, Instrumentalisten und Chöre der beiden Schulen Stücke von Billy Joel, Stevie Wonder und Michael Jackson.