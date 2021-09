Orgelkonzert in Mönchengladbach : Die „emanzipierte“ Bratsche in St. Helena

Mönchengladbach Helena-Kantor Reinhold Richter und Bratschist Albert Hametoff hatten sich für ihr erstes Duo nach dem Lockdown in der Pfarrkirche von Rheindahlen viel vorgenommen.

Ein Jahr hatten Reinhold Richter und der Förderkreis Geistliche Musik in St. Helena konzertabstinent leben müssen. Mit einem Konzert für Bratsche und Orgel konnte nun nachgeholt werden, was im Herbst dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen war: Albert Hametoff, in Russland geborener Bratschist, führte zusammen mit dem Helena-Kantor Reinhold Richter an der Orgel ein Duo-Programm in der Rheindahlener Pfarrkirche auf, das es in sich hatte. „Wir wollen wenig bekannte, aber hochwertige Stücke des musikalischen Erbes vorstellen“, gab Richter als Motto für die musikalische Reise durch vier europäische Länder aus.