Konzert des Initiativkreises in Mönchengladbach Viel Applaus für Star-Pianist ohne Konvention

Nicht zum ersten Mal begrüßte Andreas Freisfeld, Schirmherr des Initiativkreises Mönchengladbach (IK), das Publikum in der fast ausverkauften Kaiser-Friedrich-Halle. Doch heute sei es eine besondere Freude, da wieder ein Pianist von Weltrang zu Gast sei. Der französische Klaviervirtuose David Fray reiht sich in eine lange Liste von „Rising Stars“ ein, die der Initiativkreis in den vergangenen 20 Jahren für den Platz am Steinway-Flügel gewinnen konnte.