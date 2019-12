Konzert in Mönchengladbach : Ali Claudi Trio beswingt den Jazzkeller

Konzert in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Band um den 77-jährigen Jazzgitarristen und Namensgeber spielte vor 100 Besuchern im ausverkauften Gewölbe von Haus Erholung ein hervorragendes Konzert unter dem Titel „The Art of Swing & More“.

Gleichermaßen überrascht wie erfreut zeigte sich das Organisationsteam des Mönchengladbacher Jazzclubs. Auch das vierte und letzte Konzert in diesem Jahr war ausverkauft. Rund 100 Zuhörer passen in den als Jazzkeller bestens geeigneten Gewölbekeller von Haus Erholung. 400 Zuhörer in vier Konzerten sind ein schöner Erfolg.