Mönchengladbach : Musik und Tanz, Witz und Schabernack

Mönchengladbach Kinder bis zu zwei Jahren erlebten in der Musikschule ein Konzert, das sie 45 Minuten fesselte und mit einbezog. Sie waren ganz nah bei den Musikern, und sie lachten über die Handpuppe Lotta, die sich mit großer Klappe einmischte.

Klara tanzt. Das kleine, blondgelockte Mädchen im Publikum springt immer wieder auf und dreht sich mit ausgebreiteten Armen zur Musik. So schnell, dass ihr lila Kleid mit Einhorn-Muster sich wölbt. „Sie braucht sonst immer lange, bis sie sich traut“, sagt Barbara Knieps, die Mutter der Zweijährigen. „Dass sie hier so mitgeht, liegt an der freundlichen Stimmung und an der wunderschönen Musik.“