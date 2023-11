Konzeptenwicklung in Mönchengladbach Wie die Stadt mehr kulturelle Bildung bieten will

Um für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen ab 2026 und dem Bedarf der sinnvollen Gestaltung vorbereitet zu sein, sind konkrete Projekte in der Vorbereitung beziehungsweise Umsetzung. Das Kulturbüro arbeitet gerade am Einstieg in das Förderprogramm „Kulturstrolche“, das im Ganztag durchgeführt werden soll. Die Umsetzung startet nach den Sommerferien 2024. Das Förderprogramm „JeKits“ (Jedem Kind ein Instrument, Tanzen oder Singen) ist im Sommer 2023 mit der Grundschule Venn angelaufen. Die Initiative „Künstler in die OGS“ soll Angebote von freien Künstlern in den Ganztag bringen und startet ebenfalls 2024.