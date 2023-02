Sechs Comedians an einem Abend Zum sechsten Mal Komische Nacht

Illyoung Kim ist waschechter Kölner, was sein südkoreanischer Name nicht direkt vermuten lässt. Er ist bekannt für seinen lässigen Charme, so präsentiert er auch seine scharf gewürzte Sicht auf die Dinge. Jonas Greiner ist mit 2,07 Metern Körpergröße wohl der größte Stand-up-Comedian Deutschlands. Er liefert in seinen Erzählungen spitze, freche und ironische Gesellschaftskritik, immer humorvoll vorgetragen. Die ausgebildete Musicaldarstellerin Laura Brümmer steht schon von klein an auf der Bühne und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Passun Azhand ist authentisch: Die Comedy des 35-Jährigen ist nah an seiner Person, und trotzdem scheut er sich nicht, sich über sich, die Welt und das Leben lustig zu machen.